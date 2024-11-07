في الدوري .. وصول حافلة الأهلي لاستاد الجبل الأخضر لخوض مباراة زد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر لخوض مباراة زد في الدوري الممتاز ( دوري nile ).

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول إلى ملعب المباراة قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق اللقاء الذي يسعى فيه الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على سيراميكا 5-2 في الجولة الثانية للدوري.

ويواجه الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس نظيره زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ويتربع النادي الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.