بسبب إطلالتها الأخيرة.. ميرنا جميل تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ميرنا جميل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك وذلك بعدما إثارت إطلالتها الأخيرة من الرياض الجدل.

سبب تصدر ميرنا جميل التريند

وشاركت ميرنا جميل جمهورها عبر موقع إنستجرام صورها من حفل افتتاح استوديوهات "الحصن" في الرياض، حيث ظهرت بأزياء أنيقة وجمال طبيعي خطف الأنظار.

إطلالة ميرنا جميل

واطلت ميرنا جميل علي جمهورها بإطلالة جريئه مكونه من بنطلون وبادي كت من اللون البني وعلقت ميرنا علي الصور: "من داخل استوديوهات الحصن.. بيج تايم".

تفاعل الجمهور مع صور ميرنا جميل

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة ميرنا جميل المميزة، معلقين بعبارات مثل "أحلى واحدة من غير مجهود" و"قمر أوي".

اخر اعمال ميرنا جميل

وكان اخر اعمال ميرنا جميل هو مسلسل بيت الرفاعي، الذي نافس في موسم دراما رمضان الماضي 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وناقش خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة.

كما شاركت ميرنا جميل في مسرحية البنك سرقوه بالتعاون مع النجم الكبير أشرف عبد الباقي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

وايضا شاركت ميرنا في مسلسل البيت بيتي كان من بطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي، يتكون من 10 حلقات.