الخبز الأبيض والأسمر .. أيهما أفضل لصحة الجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الخبز لزيادة الشعور بالشبع، لكن تختلف أنواع الخبز في تأثيرها على نسبة الشبع بسبب تركيبها الغذائي المختلف. لذلك، من المهم اختيار النوع المناسب قبل تناوله.

يشرح الدكتور محمود عفيفي، أخصائي السمنة والنحافة، أن الخبز الأسمر يُعد الخيار الأفضل من الخبز الأبيض لجميع الفئات العمرية، وذلك لأنه يُصنع من الحبوب الكاملة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

وفي المقابل، يشير الدكتور عفيفي إلى أن الخبز الأبيض قد يسبب بعض الآثار السلبية على الجسم، مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة مقاومة الأنسولين. لذلك، يُنصح بتجنب تناول الخبز الأبيض قدر الإمكان، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل السكري أو اضطرابات في مستوى السكر.

يفضل استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة للحصول على فوائد صحية أفضل والوقاية من الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم.