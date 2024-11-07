نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي وشمال حيفا ونهاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في بعض المواقع على الحدود وفي المستوطنات، وأن بعض الصواريخ وصلت إلى شمال حيفا ونهاريا.

وجاء في بيانات صاردة عن "الإعلام الحربي" في الحزب:

استهداف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.‏

استهداف تجمع لقوات الجيش ‏الإسرائيلي عند بوابة موقع هرمون بصلية صاروخية.

استهداف تجمع لقوات الجيش‏ الإسرائيلي في مستوطنة ليمان بصلية صاروخية.

استهداف تجمع لقوات الجيش ‏الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصلية صاروخية.

في الأثناء تستمر وتيرة غارات الجيش الإسرائيلي على مناطق لبنانية مختلفة وكان آخرها غارة استهدفت قبل قليل "حي الآثار" في مدينة صور جنوبي لبنان.

واليوم، أكد وزير النقل اللبناني علي حمية، أن مطار بيروت الدولي يعمل بشكل طبيعي، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مبان في منطقة الأوزاعي القريبة من المطار.

كما أفادت وزراة الصحة اللبنانية اليوم، بمقتل 3 وجرح 3 آخرين في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الأوّلي في صيدا جنوب لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان عقب الغارة: "العدو الإسرائيلي استهدف سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأوّلي - صيدا ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور".

وأيضا نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة كونين جنوب لبنان بالتزامن مع إلقاء الجيش الإسـرائيلي صواريخ تحتوي على قنابل عنقودية على منطقة وادي الخنازير ووادي زوطر وبلدتي علمان والقصير جنوب لبنان.

وكانت هناك غارة استهدفت منزلا في حي البيدر في بلدة كفررمان جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، قُتلت سيدة وأصيب شخص آخر بعد أن استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق "عاريا الجمهور" في محافظة جبل لبنان.