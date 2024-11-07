نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يختار مهاجم الزمالك الأساسي أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، في إشراك ناصر منسي في هجوم الفريق خلال مواجهة سموحة غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

جوميز يستقر على مشاركة ناصر منسي

ويعود سبب هذا التفكير إلى غياب التونسي سيف الدين الجزيري عن المباراة لأسباب فنية، مما قلل من الخيارات المتاحة أمام جوميز.

ويواصل جوميز تحليل أداء سموحة من خلال مشاهدة مبارياته الأخيرة، مثل مباراته مع حرس الحدود في الجولة الأولى من البطولة، التي انتهت بفوز سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويهدف جوميز إلى دراسة نقاط القوة والضعف في فريق سموحة لتحديد كيفية استغلالها في المباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمباراة من خلال معسكر مغلق في الإسكندرية، حيث سيخوض الفريق تدريباته الجماعية اليوم في مقر النادي بميت عقبة.

