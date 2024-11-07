تشكيل تشيلسي الرسمي أمام نوح الأرميني في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نوح الأرميني، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد نوح في دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة تشيلسي ضد نوح الأرميني، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام نوح في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: فيليب يورجينسين.

خط الدفاع: توسين، بينوا بادياشيل، ريناتو فيجا، أكسيل ديساسي.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، جورج، كريستوفر نكونكو.

الهجوم: جيو، ميخائليلو مودريك، جواو فيليكس

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نوح في دوري المؤتمر الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.