نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنستجرام يحذف تهنئة إعلامي شهير لترامب بفوزه في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان أن تطبيق "إنستجرام" حذف صورة تجمعه مع دونالد ترامب نشرها لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلق مورغان في منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس: "إنه لأمر مضحك حقا.. لقد حذف إنستغرام تهنئتي لترامب بزعم أنها تحمل رسالة كراهية!".

وكان المذيع قد نشر الصورة مهنئا ترامب بفوزه رغم كل الصعوبات التي تعرض لها، والاتهامات التي تلقاها من قبل "أعدائه"، من وصفه بهتلر ومحاولات سجنه، فضلا عن اغتياله، كما رأى أن هذا الفوز تأكيد على شجاعته ومقاومته.

وحصد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب 295 صوتا، مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ويتطلب الوصول إلى البيت الأبيض حصد 270 صوتا، ما يعني فوزا محققا لترامب، بانتظار الإعلان الرسمي عن النتائج.