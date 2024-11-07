نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يفوز على العروبة بثنائية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا كبيرا بهدفين نظيفين على نظيره فريق العروبة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد العروبة ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والعروبة

وانطلقت صافرة بداية مباراة الاتحاد والعروبة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقين وسجل صالح الشهري الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 25 صنع الشنقيطي وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسدد بيرجوين ضربة جزاء في الدقيقة 52 وحاول العروبة تسجيل الهدف الأول ولكنه لم ينجح وانتهت المباراة بينهم 2/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الأول برصيد 27 نقطة بعد تحقيق 9 فوز ولم يتعادل وخسر مباراة بينما يأتي العروبة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط حيث انتصر خلال 3 وتعادل مرة وهزم بستة.