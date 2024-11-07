نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجو عائلي.. هنادي مهنا تهنئ أحمد خالد صالح علي نجاح فيلم الهوى سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة هنادي مهنا زوجها الفنان احمد خالد صالح علي نجاح فيلمه "الهوى سلطان" والذي أقيم عرضه الخاص بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

هنادي مهنا تهنئ أحمد خالد صالح على نجاح فيلم الهوى سلطان

وشاركت هنادي مهنا مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام، وظهرت مع عائلتها وهنأت زوجها أحمد خالد صالح على نجاح فيلمه.

أحدث أعمال أحمد خالد صالح

ومن جانبه، يعرض حاليا للفنان احمد خالد صالح في السينمات فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي وأحمد داود، وبوستر يجمع منة شلبي وأحمد خالد صالح، وآخر لأحمد داوود وجيهان الشماشرجي، ومنة شلبي برفقة جيهان الشماشرجي، وآخرهم أحمد داود وأحمد خالد صالح، خالد كمال، عماد رشاد، فدوى عابد.

قصة فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

آخر أعمال هنادي مهنا

وكان آخر أعمال هنادي مهنا هو مسلسل "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان الماضي، من بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وصفاء الطوخي، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وعنبة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.