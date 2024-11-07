القشعريرة.. الأسباب والطرق الفعّالة للتعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تعتبر القشعريرة من الظواهر الطبيعية التي قد يمر بها العديد من الأشخاص في مختلف مراحل حياتهم. هي تلك الحالة التي يشعر فيها الفرد برعشة خفيفة أو انقباض في العضلات، وغالبًا ما تصاحبها إحساس بالبرودة، رغم أن درجة حرارة الجسم قد تكون طبيعية. قد تكون القشعريرة عرضًا عابرًا أو علامة على حالة صحية أكثر خطورة.

في هذا المقال، سنستعرض أسباب الإصابة بالقشعريرة وطرق التعامل معها بفعالية.

تتنوع أسباب القشعريرة، ولكنها غالبًا ما ترتبط بآلية الدفاع الطبيعية للجسم. واحدة من أبرز الأسباب هي انخفاض درجة حرارة الجسم، حيث يقوم الجسم بمحاولة الحفاظ على حرارته عن طريق الانقباضات العضلية، مما ينتج عنه الشعور بالقشعريرة. يمكن أن يحدث ذلك في بيئات باردة، أو عند التعرض للرياح الباردة، كما يحدث أحيانًا عندما يخرج الجسم من حمام دافئ إلى هواء بارد.

علاوة على ذلك، قد تكون القشعريرة علامة على وجود عدوى. عندما يتعرض الجسم لفيروس أو بكتيريا، قد يستجيب الجهاز المناعي بإطلاق مواد كيميائية تسمى البروتينات السيتوكينية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالقشعريرة. لذلك، إذا شعرت بالقشعريرة مع أعراض أخرى مثل الحمى أو السعال، فمن المهم استشارة الطبيب.

تعتبر الحالة النفسية أيضًا واحدة من العوامل التي قد تؤدي إلى القشعريرة. القلق أو التوتر الشديد يمكن أن يحفز استجابة الجسم المعروفة بـ “القتال أو الهروب”، مما يؤدي إلى استجابات جسدية مثل القشعريرة. لهذا السبب، من المهم إدارة مستويات التوتر والبحث عن تقنيات للاسترخاء.

للتعامل مع القشعريرة، يُنصح بعدة خطوات بسيطة. أولًا، يُفضل ارتداء ملابس دافئة لتجنب الشعور بالبرد. إذا كنت في بيئة باردة، فحاول الانتقال إلى مكان دافئ. يمكنك أيضًا استخدام بطانية للاحتفاظ بالحرارة. ثانيًا، تناول مشروبات دافئة مثل الشاي أو القهوة يمكن أن يساعد في رفع درجة حرارة الجسم.

إذا كانت القشعريرة مصحوبة بأعراض عدوى، فمن المهم استشارة طبيب لتحديد السبب الدقيق وتلقي العلاج المناسب. قد تتطلب بعض الحالات تناول المضادات الحيوية أو الأدوية الأخرى. إذا كانت القشعريرة نتيجة لمشاعر القلق أو التوتر، فإن تقنيات مثل التأمل أو اليوغا قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض.

في ختام هذا المقال، تعتبر القشعريرة ظاهرة شائعة قد تعكس مجموعة متنوعة من الأسباب. من المهم التعرف على العوامل التي قد تؤدي إليها وكيفية التعامل معها بفعالية. إذا كانت القشعريرة متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة، يجب استشارة متخصص صحي للحصول على التقييم والعلاج المناسبين. من خلال الوعي والتثقيف، يمكننا جميعًا إدارة صحتنا بشكل أفضل ومواجهة القشعريرة بكل ثقة.