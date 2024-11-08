العالم اليوم - جندي إسرائيلي يحتفل بفوز ترامب بإطلاق النار.. والجيش يعاقبه

انتم الان تتابعون خبر جندي إسرائيلي يحتفل بفوز ترامب بإطلاق النار.. والجيش يعاقبه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إنه سيعاقب جنديا ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار من رشاش ثقيل بشكل عشوائي في قطاع غزة احتفالا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأظهر الفيديو الجندي وهو جالس على الأرض ويلتفت إلى الكاميرا ويبتسم قائلا: "هذا احتفالا برئاسة دونالد ترامب. فليبارك الرب أميركا. فليبارك الرب إسرائيل".

ثم يهتف الجندي وهو يطلق ست طلقات على الأقل، وتسمع ضحكات في الخلفية بينما تتجه الكاميرا نحو أنقاض المباني من بعيد، وتطلق طلقات أخرى على ما يبدو.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن تصرفات الجندي "خطيرة"، ولا تتماشى مع قيمه، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإنه "سيجري تأديب الجندي من قبل قادته"، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.