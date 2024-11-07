بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا ولكن ليس على أساس "رغبات" كييف

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا ولكن ليس على أساس "رغبات" كييف، بل على أساس مفاوضات "إسطنبول" وحقائق اليوم.

وأوضح بوتين على هامش منتدي "فالداي" أن المفاوضات بشأن أوكرانيا "لا ينبغي أن تكون هدنة لمدة نصف ساعة أو ستة أشهر حتى يتم تسليم القذائف إلى كييف".

وأضاف "نحن مصممون على تهيئة الظروف لتسوية طويلة الأمد، وأن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف دولة مستقلة ذات سيادة".