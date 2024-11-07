نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والعروبة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا كبيرا بهدفين نظيفين على نظيره فريق العروبة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد العروبة ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والعروبة

وسجل صالح الشهري الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 25 صنع الشنقيطي.

وسدد ستيفن بيرجوين ضربة جزاء في الدقيقة 52 للاتحاد وانتهت المباراة بينهم 2/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الأول برصيد 27 نقطة بعد تحقيق 9 فوز ولم يتعادل وخسر مباراة بينما يأتي العروبة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط حيث انتصر خلال 3 وتعادل مرة وهزم بستة.