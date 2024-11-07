العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:21 مساءً - استردت الأسهم الأوروبية عافيتها، الخميس، بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد، بينما تراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بعدما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة وتوقع ارتفاع التضخم بعد إقرار أول موازنة للحكومة الجديدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة عند الإغلاق بدعم من صعود أسهم قطاع التكنولوجيا 2.2 بالمئة ليعوض خسائر الجلسة السابقة. وزادت أيضا أسهم قطاع السيارات 2.2 بالمئة بعد هبوطها بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وتلقت المكاسب دعما بزيادة مؤشر الموارد الأساسية 3.9 بالمئة ليسجل أفضل أداء يومي له في ستة أسابيع بعد ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

وفاينانشال تايمز 100 هو المؤشر الوحيد بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية الذي أغلق على انخفاض ونزل 0.3 بالمئة.

وقال بنك إنجلترا إن خطط الحكومة من المرجح أن ترفع التضخم نصف نقطة مئوية تقريبا ليصل إلى ذروته في أكثر عامين وقد يستغرق عاما آخر قبل أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وسيتحول تركيز المستثمرين الآن إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة مقتفيا أثر وول ستريت بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة لكنه أغلق على انخفاض مع تقييم المستثمرين لاحتمال فرض رسوم جمركية.

وزاد سهم أرسيلور ميتال 6.5 بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم عن أرباح أساسية في الربع الثالث تفوق توقعات السوق.

وقفز سهم بانكو بي.بي.إم، ثالث أكبر بنك في إيطاليا، تسعة بالمئة بسبب عزمه عرض الاستحواذ بالكامل على أنيما القابضة لإدارة الأصول في صفقة تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار). وقفز سهم أنيما 11.1 بالمئة.

وانخفض سهم أدين الهولندية للتكنولوجيا المالية ثلاثة بالمئة بعد الإعلان عن حجم معالجة يخالف توقعات السوق في الربع الثالث.

وتراجع سهم آي.تي.في البريطانية 12.9 بالمئة بعد تسجيل انخفاض أسوأ من المتوقع في الإيرادات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر.

وربح سهم دايملر 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الشاحنات عن أرباح أساسية أفضل قليلا من المتوقع في الربع الثالث.