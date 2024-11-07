العالم اليوم - الذهب يواصل مكاسبه بعد خفض الفائدة الأميركية وتراجع الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يواصل مكاسبه بعد خفض الفائدة الأميركية وتراجع الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الخميس، بدعم من تراجع الدولار، بينما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2691.36 دولار للأونصة بحلول الساعة 1919 بتوقيت غرينتش بعد أن كانت هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلي 2705.80 دولار عند التسوية.

وخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لليلة واحدة إلى نطاق بين 4.5 و4.75 بالمئة في نهاية اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي استمر يومين، وأشار واضعو السياسات إلى سوق العمل التي "هدأت بشكل عام".

وشكل خفض أسعار الفائدة الأميركية ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، ما زاد من الإقبال على المعدن الأصفر غير المدر للعوائد.

وانخفض مؤشر الدولار 0.6 بالمئة مقابل عملات رئيسية بعد أن كان سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عقب فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة يوم الثلاثاء.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة عند 31.71 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 992.65 دولار وتراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1021.25 دولار.