نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ... هل ينذر بموسم شتاء 2025 شديد البرودة وخطير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير التوقعات إلى أن عام 2024 قد يسجل كأشد الأعوام حرارة في التاريخ، وفقًا لبيانات خدمة تغير المناخ "C3S"، حيث شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام زيادة ملحوظة في درجات الحرارة مقارنة بعام 2023، وقد عززت ظاهرة النينو هذا الارتفاع في الحرارة، ما يجعل عام 2024 مرشحًا لتجاوز متوسط درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهذه تعتبر علامة فارقة في التغير المناخي العالمي.

ربما تحققت تحذيرات الأمم المتحدة، حول الخمس السنوات بين 2023 و2027، والتي أكدت أن من بينها عامًا سيكون هو الأشد حرارة في التاريخ، واليوم، وعقب مرور 10 أشهر من 2024، أفادت خدمة تغير المناخ "C3S" أن عام 2024 ربما هو الأشد حرارة في التاريخ.

واستند "C3S" إلى إن درجات الحرارة في الأشهر العشرة الأولى من العام، كانت أعلى بمقدار 0.16 درجة مئوية مقارنة بنفس الأشهر من عام 2023، ما يجعل من شبه المؤكد أن عام 2024 سيتجاوز عام 2023 كأكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.

ويتوقع أن يتخطى متوسط درجات الحرارة لهذا العام عتبة الـ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ليكون أول عام يتجاوز هذا الحد.

وفي هذا الصدد، قالت سامانثا برجيس، نائبة مدير C3S: "بعد 10 أشهر من عام 2024، أصبح من المؤكد تقريبا أن هذا العام سيكون الأشد حرارة على الإطلاق، والعام الأول الذي تتجاوز فيه متوسط درجات الحرارة العالمية مستويات ما قبل الصناعة بمقدار 1.5 درجة مئوية".

ونقلًا عن «ديلي ميل» أضافت خدمة تغير المناخ أن هذه الزيادة تمثل علامة فارقة في سجلات درجات الحرارة العالمية.

ما هو الشهر الأكثر سخونة؟

وكانت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "National Oceanic and Atmospheric Administration" أوضحت أن شهر أكتوبر 2024 سجل ثاني أعلى درجة حرارة في تاريخ الشهر، وكان من بين الأشهر الأشد حرارة على مستوى العالم، لا سيما في مناطق مثل أمريكا الوسطى واليابان.

توقعات بالأعوام الأكثر حرارة

وكانت الأمم المتحدة، حذرت من قبل من الخمس سنوات بين 2023 و2027، موضحة أنها ستكون الأكثر حرارة على الإطلاق، كما أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لوجود احتمالات بنسبة 66% أنّ تتجاوز درجات الحرارة السطحية العالمية السنوية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في إحدى السنوات الخمس بين 2023 و2027.

ظاهرة مناخية وراء العام الأكثر حرارة في التاريخ

الجدير بالذكر إن الأشهر الماضية، تأثرت بشكل كبير، بفضل ظاهرة النينو التي بدأت مع حلول منتصف يناير الماضي، قبل أن تتلاشى وتحل محلها ظاهرة اللانينا التي ترتفع معها درجات الحرارة وتنذر بطقس أكثر سخونة من الأعوام إذ تؤدي إلى حدوث تطرف في المناخ، لنشهد في عام 2024 ارتفاعا لدرجة الحرارة، ومن المحتمل أنّ يكون من بين الأعوام الخمسة الأكثر حرارة على وجه الأرض، حسب مجلة "live science" العلمية.

هل شتاء 2025 هو الأكثر برودة بالتبعية؟

ويعتقد العديد من المواطنين، أن الشتاء يأتي أكثر برودة بالتبعية لزيادة حرارة أشهر الصيف التي سبقت الشتاء، وهو ما يثير السؤال المعتاد، هل شتاء 2025 سيكون الأكثر برودة، متأثرًا باللانينا التي تسبب التطرف في درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية تكشف عن حقيقة الأمر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجة الحرارة، إن الأمر لا يمكن الجزم به الآن، ولكن بنهاية شتاء 2025، سيمكن معرفة ذلك، ولكن ليس كما يعتقد البعض.