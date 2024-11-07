شريف فاروق يبحث مع شركة SAP تطوير منظومة التموين والتحول…

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - محمد أحمد _ بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة SAP، آليات تحديث وتطوير منظومة الإمداد والتوزيع.

وقال الوزير، إنه تم استعراض إمكانيات SAP في تحسين كفاءة منظومة التموين عبر التقنيات الحديثة، بما يعزز وصول السلع الأساسية للمواطنين بجودة أفضل وأسعار مناسبة.

وأوضح، أنه تم تناول استراتيجيات التحول الرقمي في عمليات التخزين والتوزيع، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وأكد وزير التموين، علي أهمية التعاون مع القطاع الخاص لدعم خطط الوزارة في تحديث منظومتها ، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي جزء أساسي من تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ونوه، فاروق بأن الوزارة تسعي إلي تطوير بنيتها التحتية المعلوماتية لضمان وصول السلع بسرعة وكفاءة عالية للمواطنين.”

وشدد الوزير علي أن التعاون مع SAP يمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي لشبكات الإمداد، ما يدعم تحسين مستوى الخدمات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على دور SAP في تقديم حلول تقنية آمنة وقابلة للتطوير ضمن السوق المصري.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والدكتورة دعاء نبيل، معاون الوزير. ومن جانب SAP، حضر محمد سامي، المدير العام، والمهندس شريف ثابت، مسؤول مبيعات الحكومة، إضافةً إلى قيادات من الشركة