استقرار نسبي في أسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 3370 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - محمد أحمد _ شهدت أسعار الذهب المحلية استقرارا نسبياً اليوم، تأثرا باستقرار سعر الأوقية في البورصة العالمية بعد انخفاضات حادة بلغت نحو 3%.

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة مساء اليوم.

وقال سعيد امبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأسعار بالسوق المحلية لا تزال غير مستقرة، وتواجه تقلبات تجعل من الصعب اتخاذ قرار الشراء أو البيع حاليًا بسبب ارتفاع المخاطر.

وأوضح، أن الجرام عيار 21 سجل نحو 3370 جنيهاً، وعيار 24 بلغ نحو 4309 جنيهات، وعيار 18 سجل 3231 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2514 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيه ، فيما ارتفع سعر الأوقية عالمياً بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 2665 دولاراً.

وأشار إمبابي، إلى أن السوق تشهد إقبال متزايد خلال الفترة الحالية مدفوعا مخاوف المواطنين من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مشدداً على ضرورة انتظار استقرار الأسواق قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وأضاف، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” ، أن التجار يترقبون قرار الفيدرالي الأمريكي، فضلًا عن توقعاتهم بارتفاع سعر صرف الدولار، ما دفع بعضهم إلى تعليق عمليات البيع والاكتفاء بالشراء لتحوط من الارتفاعات المحتملة.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، شهدت عملة البيتكوين والمؤشرات الرئيسية مستويات قياسية جديدة، مستفيدة من توقعات إيجابية بشأن العملات المشفرة في ظل فوز الرئيس ترامب واعتباره مرشحًا مؤيدًا لتخفيف القواعد التنظيمية.

هذا ومن المرتقب أن يعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مساء اليوم عن قرار الفائدة، وسط توقعات بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقعات بمزيد من التخفيضات في المستقبل، ما يعزز الضغوط على أسعار الذهب عالمياً.