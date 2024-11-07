"انتهت الرحلة".. الصحافة البرازيلية تكشف موعد رحيل نيمار عن الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة البرازيلية عن مفاجأة صادمة لجمهور الهلال، تخص موعد رحيل نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق عن قلعة الموج الأزرق.

كان قد انضم نيمار دا سيلفا إلى فريق الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية، اي موسم 2023-2024 قادما من فريق باريس سان جيرمان في عقد مدته موسمين قابل للتجديد إلى موسم آخر.

اصيب نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل بعد انضمامه في الموسم الماضي إلى الهلال بعدة أسابيع بقطع في الرباط الصليبي، غاب على أثره موسم كامل، ثم عاد إلى المشاركة منذ اسبوعين في مباراة العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة ثم أصيب بعدها في مباراة الاستقلال الإيراني.

انتهت رحلة نيمار مع الهلال.. طالع التفاصيل

قال موقع — UOL البرازيلي:

أن ‏نيمار سيناقش الهلال خلال شهر يناير من أجل إنهاء عقده

أضف إلى ذلك أن ‏نيمار أعطى إشارة إيجابية لنادي سانتوس من أجل العودة مجددًا في بداية عام 2025

‏الجدير بالذكر أن فريق الهلال في موسم 2024-2025 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورجي خيسوس حتى الآن:

‏متصدر دوري روشن السعودي

متصدر دوري أبطال آسيا للنخبة

‏تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الملك

بطل كأس السوبر السعودي