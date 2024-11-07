نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع طاهر محمد طاهر الأهلي يتقدم أمام زد في الشوط الأول من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع الأهلي ونظيره زد، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث الشوط الأول بين الأهلي وزد

بدأت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بحماس شديد وضغط كبير من قبل لاعبي الأهلي على شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي.

ومع الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول، استطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طاهر محمد طاهر أن يحرز هدف التقدم للمارد الأحمر.

واستمر الضغط من قبل لاعبي النادي الأهلي على شباك ودفاع فريق زد من أجل تعزيز النتيجة بهدف ثاني ولكن دون جدوى، تم الاكتفاء بهدف لاعبه طاهر محمد طاهر.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بهدف نظيف للمارد الأحمر دون رد من قبل فريق زد.

وجاء تشكيل النادي الأهلي في مواجهة زد كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد زد

وتذاع أحداث المباراة بين الأهلي وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، التي تعتبر الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة عبر شاشتها في مصر والشرق الأوسط.