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أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمات لجنة الحكام الحالية، كاشفًا العديد من المفاجأت.

علاء إبراهيم: حكم معتزل قريبا كان يتحدث مع رؤساء الأندية لاستقدامه لإدارة المباريات

وقال علاء إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الأمور من الحكام مع لاعبي الأهلي والزمالك تتم بطريقة ومع غيرهم بطريقة، وهناك رفق وهناك احتواء، والتحكيم ينقصه كثيرا.

وتابع نجم الأهلي السابق: حكم مباراة الأهلي والزمالك هو من يأخذ السوكسيه وهو من يتم ترشيحه دوليًا، وهو من يقود وديات الأندية الكبيرة، لذلك يهمه ألا يعترضوا وأن يخرجوا مبسوطين.

واختتم علاء إبراهيم تصريحاته: أعلم حكما كان يتحدث مع الأندية من أجل أن يُحكم لهم وهناك عضوا في لجنة الحكام معتزل قريبا كان يتحدث مع رؤساء الأندية من أجل استقدامه للمباريات.