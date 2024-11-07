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أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

علاء إبراهيم: وسام أبو علي مهاجم جيد لكن لا يمكن مقارنته بـ متعب وبلال

وقال علاء إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: وسام أبو علي مهاجم كبير ومحترم، ولا أحب المقارنات، ولكن حال مقارنته مع المهاجمين الكبار أمثال عماد متعب وأحمد بلال فهما في مكانة أخرى وغير موجودين حاليًا.

وتابع نجم الأهلي السابق: وسام اختيار موفق في آخر 5 مواسم، وقدراته مميزة ولكنه يسجل من فرصة أو فرصتين، لكن متعب والمهاجمين الكبار كانوا يسجلون الأهداف من نصف فرصة ومن ربع فرصة.

وواصل علاء إبراهيم: الأهلي لم يكن موفقًا مع المهاجمين في الفترة الأخيرة ورأينا موديست وغيره، حتى وليد أزارو كان يسجل من بين 4 أو 5 فرص.

وأردف نجم الكرة المصرية السابق: الأهلي في حالة بدنية وفنية ممتازة، رغم عدم البداية الجيدة أمام سيراميكا في السوبر، ثم وصل التوب فورم للفريق أمام العين الإماراتي.

واختتم إبراهيم: الهدوء والثقة ظهرت في مباراة الفريق الثانية أمام سيراميكا، وبالتركيز وروح الفريق تمكن الفريق من حصد المباراة وعدم هروبها منه بعد أداء الشوط الأول.