الأهلي يقرر تصعيد مدافع من قطاع الناشئين خلال فترة التوقف الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للأهلي، عن قراره بتصعيد مدافع من فرق قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال فترة توقف الدوري المصري، بسبب الأجندة الدولية التي تتضمن مباريات منتخب مصر ضد بتسوانا وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

تصعيد مدافع من الناشئين في الأهلي

ويجري الجهاز الفني مشاورات مع مسؤولي قطاع الناشئين لاختيار المدافع الذي سينضم إلى تدريبات الفريق الأول، وذلك لسد العجز في مركز قلب الدفاع، خاصة مع تواجد الثنائي رامي ربيعة ويوسف أيمن فقط في هذا المركز، ومع دعم خالد عبد الفتاح، في ظل غياب ياسر إبراهيم وأشرف داري للإصابة.

ويرغب مسؤولو الأهلي في تصعيد المدافع لحل أزمة النقص العددي، على أن يتم تقييم إمكانية استمراره مع الفريق الأول أو عودته إلى قطاع الناشئين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين الدوليين.

