نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش في الهجوم.. آينتراخت فرانكفورت يستضيف سلافيا براغ في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، المواجهة المرتقبة بين آينتراخت فرانكفورت الألماني وسلافيا براغ التشيكي، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024 / 2025.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة سلافيا براغ في الدوري الأوروبي

ويستضيف ملعب دوتش بنك بارك معقل النسور، مواجهة آينتراخت فرانكفورت الذي يشارك ضمن صفوفه المصري عمر مرموش، وسلافيا براغ، تحت صافرة الحكم الدولي الإنجليزي كريس كافانا.

وقد أعلن الألماني دينو توبمرلر مدرب آينتراخت فرانكفورت، التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمباراة سلافيا براغ في إطار منافسات الدوري الأوروبي.

وجاءت تشكيلة آينتراخت فرانكفورت كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: كيفين تراب.

▪︎خط الدفاع: آرثر تيات - روبين كوخ - لويس سيلفا توتا - نامدي كولينز.

▪︎خط الوسط: هوجو لاسورن - محمود داوود - ماريو جوتزه.

▪︎خط الهجوم: عمر مرموش - كان اوزون - أنسجار كتاوف.

ويحتل النسور الألمانية المركز السادس فى ترتيب بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 7 نقاط، من فوزين على دوغافا ريغا وبشكتاش وتعادل أمام فيكتور بلزين.

القناة الناقلة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ

يمكنكم مشاهدة مواجهة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

