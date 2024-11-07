الرياضة

تشكيل الأهلي أمام زد في الدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أمام زد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره زد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

 تشكيل الأهلي أمام زد في الدوري المصري 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي تشكيل فريقه في المواجهة والذي جاء كالاتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

موعد أمام زد والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة مصر والشرق الأوسط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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