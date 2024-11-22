توقعات الأبراج للحوت اليوم الجمعة 22-11-2024 : قد تحصل على ترقية قريبًا

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رياض - احمد صلاح - شخصيًا: استمتع بمودة شريكك. إذا كنت أعزبًا فلا تخجل من إظهار نفسك للآخرين.

السفر: قد يؤدي التوقف السريع إلى إلهام عقلك الإبداعي.

المال: في بعض الأيام يكون لديك كل شيء وفي بعض الأيام قد تشعر أنه من المستحيل الحصول عليه. تقبل الخير مع الشر.

المهنة: قد تحصل على ترقية في عملك قريبا

الصحة: ​​استمتع بأي نشاط تخطط للقيام به خلال اليوم، فهذا سيمنحك شعورًا بالإنجاز.

العواطف: في بعض الأحيان، قد يكون الاعتراف بصفاتك الجيدة مفيدًا جدًا في تحسين مشاعرك. خذ وقتًا لتقدير نفسك.