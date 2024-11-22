انت الأن تتابع خبر جوارديولا: كنت أخطط للرحيل عن السيتي فى بداية الموسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور البريطانية: "ظننت أن هذا الموسم يجب أن يكون الأخير، لكن مع المشاكل التي واجهناها في الشهر الماضي، شعرت أن الوقت ليس مناسبًا للرحيل، كنت سأخذل النادي، شعرت أنه لا يمكنني الرحيل الآن".

وبعدما تلقى مانشستر سيتي أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات، يأمل جوارديولا أن يساعد استمراره في منصبه في عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وأفاد في هذا الصدد: "الأمر بسيط كما هو، ربما كانت الهزائم الأربع هي السبب في ذلك، وشعرت أنه لا يمكنني المغادرة، شعرت أن النادي لا يزال يريدني، ومن ثم نحن لا نزال معًا لذا وقعنا العقد".

وتابع: "ولكن في حال شعرت بأنني لم أعد قادرًا على تقديم الإضافة، حتى لو كان لدي عقد، في اللحظة التي أشعر فيها بذلك، سأتصل برئيس النادي والمدير التنفيذي لأقول لهم إن الأفضل للنادي في الوقت الحالي هو أنني يجب أن أغادر، في كرة القدم، لا يمكنك الفوز طوال الوقت".