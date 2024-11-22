نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وإنيمبا بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة المصري وإنيمبا

يواجه فريق المصري نظيره فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويقود هذه المباراة طاقم التحكيم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و إنيمبا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.