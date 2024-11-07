العالم اليوم - الفائض التجاري للصين مع أميركا يتجاوز 33 مليار دولار في شهر

انتم الان تتابعون خبر الفائض التجاري للصين مع أميركا يتجاوز 33 مليار دولار في شهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - أظهرت بيانات الجمارك الخميس أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي من حيث القيمة، بينما تراجعت الواردات 2.3 بالمئة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن تنمو الصادرات 5.2 بالمئة، ارتفاعا من 2.4 بالمئة في سبتمبر. كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 بالمئة، مقابل نمو 0.3 بالمئة في السابق.

والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات.

لكن المحللين متفائلون بأن الحزمة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار والتي من المتوقع أن يقرها المسؤولون هذا الأسبوع سوف تعمل على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت على الاستهلاك.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلا عن 33.3 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات رويترز.

وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار.