نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تحت إشراف المدرب السويسري مارسيل كولر تدريباته المكثفة مساء الأربعاء استعدادا لملاقاة فريق زد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وزد

تُقام مباراة الأهلي ضد زد في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة ومعلق مباراة الأهلي وزد

المباراة ستكون منقولة على قنوات أون تايم سبورت، مع تقديم تحليلات من كبار نجوم كرة القدم المصرية، بالإضافة إلى تعليق مؤمن حسن.

دخل الأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها كولر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مشوار الفريق للحفاظ على لقبه، مستغلًا الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك.

بالإضافة إلى الفوز الكبير على العين الإماراتي في كأس إنتر كونتننتال بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى الانتصار العريض على سيراميكا كليوباترا في الجولة الافتتاحية.