نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام باوك في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره باوك اليوناني مساء اليوم الخميس 7-11-2024 على ملعب "أولد ترافورد" في رابع جولات مرحلة المجموعات باليورباليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد باوك اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة باوك في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مازراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هوليوند، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد باوك في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.