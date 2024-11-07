قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعاً للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط بمشاركة الأجهزة التنفيذية ، حيث إصطفت المعدات والمركبات للتأكد من كفاءتها وتفهم الأطقم لمهامهم ، كما تم التأكيد على جاهزية معسكر الإيواء العاجل لإستقبال المضارين من الأزمة .

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات طنطا والأزهر والمنوفية لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات و التهديدات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المحاضرات التوعوية ، بالإضافة إلى مجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن إبداع الطلبة ، بحضور محافظ الغربية ومفتى الديار المصرية ووكيل الأزهر الشريف ورؤساء الجامعات .

وفى نهاية الفعاليات تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة مصرنا الغالية وعدد من ذوى الهمم .

كما قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية ، وتنظيم عدد من اللقاءات والندوات بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لإستهداف القطاعات الطلابية والشبابية بالمحافظات .