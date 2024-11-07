نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مجدي البحيري: مسرحية "يوم عاصم جدًا" ممتعة ومليئة بالتحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان مجدي البحيري في تجسيد دور الجد عاصم في مسرحية "يوم عاصم جدًا"، والتي تم عرضها مؤخرًا في عدد من المراكز الثقافية بالمحافظات، منها الغربية ودمنهور.

وقد أثار أداءه إعجاب الجمهور والنقاد، مؤكدًا على قدرته في إضفاء روح خاصة على الشخصية وتقديمها بإتقان.

كواليس الانضمام للمسرحية

في حديثه للفجر الفني عن كواليس دوره، كشف البحيري أن انضمامه للمسرحية جاء بعد اعتذار خمسة ممثلين عن الدور لظروف مختلفة.

وقال: "المخرج عمرو حسان هو صديقي منذ 15 سنة، وشاهدني سابقًا في أداء دور مشابه، فقلت له 'إزاي ما تجبنيش للدور ده؟' ولحسن الحظ، اعتذر أحدهم عن الدور وحصلت عليه".

التحديات في تجسيد شخصية الجد عاصم

وصف البحيري تجربته مع الدور بأنها ممتعة ومليئة بالتحديات، خاصة وأنه كان يرغب منذ فترة طويلة في تقديم شخصية من هذا النوع، تعبر عن جيل قديم بملامح ومواقف مميزة.

وأوضح: "قابلت ناس من نفس المرحلة العمرية، واستمعت لتجاربهم وحكاياتهم حتى أتمكن من فهم وتقديم الشخصية بأدق تفاصيلها".

رؤيته الخاصة في تنوع أدواره

وعن رؤيته للأدوار، أشار البحيري إلى أنه يفضل الابتعاد عن النمطية، قائلًا: "ما بحبش أرتبط بدور معين، سواء كان إغراء أو كوميديا، أنا بحب أدوار الشر وبلقى متعة في التعبير عن قسوة الشخصية".

أعماله السابقة ونجاحاته التلفزيونية

تخرج البحيري من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، من أبرزها دوره في مسلسل "طايع" بجانب النجم عمرو يوسف، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "في بيتنا روبوت" وأعمال أخرى منها "حدوتة منسية" و"العودة".