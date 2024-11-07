نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار متوقعة حتى الاثنين: حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن طقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، حيث يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي يتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوقعة على مدى الأيام المقبلة.

من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الاثنين المقبل، مع انتشار الرياح النشطة على بعض المناطق.

طقس اليوم الخميس

أفادت الهيئة أن طقس اليوم سيكون معتدلًا خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة مساءً على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27، الصغرى 19

العظمى 27، الصغرى 19 السواحل الشمالية: العظمى 24، الصغرى 18

العظمى 24، الصغرى 18 شمال الصعيد: العظمى 28، الصغرى 14

العظمى 28، الصغرى 14 جنوب الصعيد: العظمى 30، الصغرى 17

حالة الأمطار على البلاد

تشهد مناطق مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط في الرياح.

ومن المتوقع أن تشتد الأمطار يومي السبت والأحد، وتمتد إلى جنوب الوجه البحري.

حالة الطقس يومي السبت والأحد

مع بداية الأسبوع المقبل، تتزايد فرص هطول الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتستمر الرياح النشطة على جنوب سيناء والوادي الجديد.

وتنتهي موجة الأمطار بحلول الثلاثاء، مع استمرار نشاط الرياح في بعض المناطق.

بيان بدرجات الحرارة في مدن مختلفة اليوم