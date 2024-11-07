عاجل - صائد الدبابات.. وفاة محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 73

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أسرة البطل محمد المصري، المعروف بـ "صائد الدبابات" في حرب أكتوبر 1973، عن وفاته اليوم. سيتم تشييع جثمانه من مسقط رأسه في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث يُعد المصري رمزًا من رموز البطولة والشجاعة في معركة أكتوبر المجيدة.

مشوار البطل محمد المصري

كان محمد المصري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، حيث التحق بالجيش في سبتمبر 1969 ضمن سلاح الصاعقة، ثم انتقل إلى سلاح المظلات.

وشارك كجزء من الموجة الأولى التي عبرت قناة السويس تحت غطاء كثيف من نيران المدفعية والقوات الجوية المصرية.

إنجازات محمد المصري في حرب أكتوبر

اكتسب البطل المصري لقبه "صائد الدبابات" بعد تمكنه من تدمير 27 دبابة إسرائيلية خلال عدة اشتباكات على الجبهة، حيث كان يعتمد على الاختباء في حفر برميلية لإطلاق الصواريخ بدقة، ثم يعود إلى نقطة تمركزه.

أوضح المصري، خلال لقاءاته مع الصحافة، أنه أطلق أول صاروخ في الحرب وهو في الثالثة والعشرين من عمره، إذ كُلف بمهمتين أساسيتين: التصدي لهجوم العدو المفاجئ والعمل خلف خطوطه، وهي مهام نفذها ببسالة وإتقان.

قصة تدمير دبابة عساف ياجوري

من أشهر مواقفه البطولية قيامه بتدمير دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، أحد قادة الجيش الإسرائيلي.

يروي المصري أنه لم يكن يعلم حينها أن هذه الدبابة تخص ياجوري، بينما تولى النقيب يسري عمارة أسر ياجوري.

لاحقًا، طلب ياجوري رؤية الجندي المصري الذي دمر دبابته، فأدى التحية العسكرية للمصري في موقف يعكس الانتصار المصري المعنوي والمادي.

تكريم البطل من الرئيس السيسي

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل محمد المصري في الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة، التي عُقدت في أكتوبر الماضي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، تقديرًا لشجاعته وبطولاته التي خلدها التاريخ.