نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتوقعات بظهور شبورة وأمطار على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، مع تنبؤ بتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد السبت المقبل، ما سيؤدي إلى تقلبات جوية على القطاع الشمالي والشمال الغربي.

وتشمل هذه التقلبات ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مع فرص لهطول أمطار على بعض المناطق.

الطقس اليوم الخميس

درجات الحرارة: يسود طقس مائل للحرارة، مع توقع تسجيل القاهرة 27 درجة مئوية نهارًا، بينما تصل إلى 30 درجة على جنوب الصعيد.

يسود طقس مائل للحرارة، مع توقع تسجيل القاهرة 27 درجة مئوية نهارًا، بينما تصل إلى 30 درجة على جنوب الصعيد. الشبورة المائية: تنشط في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

تنشط في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة. الأمطار: من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح وبعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح

تكون الرياح معتدلة، وتصل سرعتها إلى ما بين 30 و36 كم/ ساعة، مع نشاط واضح على المناطق المكشوفة في مختلف أنحاء البلاد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم في بعض المدن