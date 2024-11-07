نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العنوان مصر".. برنامج جديد على شاشة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تذاع في الثامنة من مساء الغد، الخميس، الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "العنوان مصر"، على شاشة القناة الأولى المصرية، والذي يقدمه الإعلامي محمود شرف.

تفاصيل البرنامج

يسعى البرنامج إلى تقديم روح مصر الحقيقية، عبر إبراز الجوانب المميزة في شخصيتها، التي تقوم على الشخصية، والمكان، والزمان، حيث يستعرض البرنامج عددًا من الشخصيات البارزة في كافة مجالات الإبداع، من أدب وفن وثقافة، كذلك يلقي الضوء على عدد من الأماكن التي أثرت في حياة المصريين، إلى جانب التعريف بعدد من الفترات الزمنية التي تعد مراحل مفصلية في مسيرة المجتمع المصري.

يأتي البرنامج في إطار سعي القناة الأولى لزيادة مساحة البرامج الثقافية التي تهدف إلى رفع الوعي، وترسيخ الثقافة الجادة في المجتمع.

مواعيد عرض البرنامج

و يذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع، في الثامنة مساء، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي والإعلامي محمد توفيق، ويخرجه المخرج أحمد عقل، ويقدمه محمود شرف.