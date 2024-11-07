يسري نصرالله يعلق على فيلم "الهوى سلطان" ويوجه رسالة لـ أبطال العمل

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد المخرج يسري نصر الله بفيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود، بعد العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، ووجه رسالة تهنئة لأبطال العمل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور يسري نصر الله

ونشر يسري نصر الله البوستر الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلًا:" مكتوب حلو، إخراجه حلو، تمثيله حلو، انتاجه حلو، أخيرًا فيلم مصري موضوعه الحب، والمشاعر محكية بطريقة مش عيالي وصادقة ومعاصرة، وكمان دمه خفيف، مبروك هبة يسري ومنة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي. فيلم بجد حلو".

منشور المخرج يسري نصر الله

قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.