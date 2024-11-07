نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعًا للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط بمشاركة الأجهزة التنفيذية، حيث إصطفت المعدات والمركبات للتأكد من كفاءتها وتفهم الأطقم لمهامهم، كما تم التأكيد على جاهزية معسكر الإيواء العاجل لإستقبال المضارين من الأزمة.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات طنطا والأزهر والمنوفية لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف المجالات وذلك من خلال عدد من المحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن إبداع الطلبة، بحضور محافظ الغربية ومفتى الديار المصرية ووكيل الأزهر الشريف ورؤساء الجامعات.

وفى نهاية الفعاليات تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فى سبيل رفعة مصرنا الغالية وعدد من ذوى الهمم.

كما قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، وتنظيم عدد من اللقاءات والندوات بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة لإستهداف القطاعات الطلابية والشبابية بالمحافظات.