نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن خطوات التسجيل لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت المدارس الإعدادية طلاب الصف الثالث الإعدادي بالإسراع في تسجيل الاستمارات الإلكترونية لدخول اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التسجيل على استمارة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة.

خطوات التسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- يدخل الطالب على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

- يقوم بكتابة البريد الإلكتروني الموحد الخاص به.

-يضغط على تسجيل الدخول ويدخل الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- ستظهر بعد ذلك الاستمارة الخاصة بالطالب، موضح بها بياناته الأساسية، والتي يجب مراجعتها.

-على الطالب إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة.

- رفع صورة شخصية بخلفية بيضاء، وأخيرًا الضغط على "تسجيل".



الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية

- 7 صور شخصية مكتوب أسفلها اسم الطالب.

- طابع تعليمي بقيمة 10 جنيهات.

-صورة بطاقة ولي الأمر.

- أصل وصورتين من رسم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية المدفوع بالبريد.

-أصل وصورتين لوصل دفع المصاريف.



جدير بالذكر، حددت وزارة التربية والتعليم، رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي تبلغ 158 جنيهًا، موزعة إلى 148 جنيهًا رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسم امتحانات إضافي.

