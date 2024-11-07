نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. طرح مسلسل "موعد مع الماضي" لـ آسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة "نتفليكس"، عن موعد طرح أحدث أعمالها الدرامية، والتي تحمل اسم "موعد مع الماضي" بطولة الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت البرومو الرسمي للمسلسل، وأرفقت تعليقا بالمنشور:"مو دائما اللي شايفينه هو الحقيقة مسلسل موعد مع الماضي يعرض 6 ديسمبر حصريا على نتفليكس".

منشور مسلسل موعد مع الماضي

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي



ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.



أبطال وصناع "مسلسل موعد مع الماضي"



والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.