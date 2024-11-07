نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة عمر جمعت أنغام وهاني فرحات في شتا الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقاء جديد في ليلة رائعة عنوانها الفن والسحر والجمال يغلفها الطرب والسلطنة جمعت بين صوت مصر المطربة الكبيرة أنغام والمايسترو هاني فرحات لتكون ليلة جمهور الكويت على مسرح مركز الشيخ جابر الثقافي ضمن مهرجان شتا الكويت هي واحدة من ألف ليلة وليلة .

تفاصيل الحفل

بنجاح فاق التوقعات عاش الجمهور ساعات من النغمات الساحرة التي أبدعها الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات والصوت الشجي لأنغام تحت عنوان ليلة عمر جاء الحفل الأول الذي أبدع فيه الثنائي وتحولت معه خشبة المسرح إلى مشاعر ملتهبة ومختلفة وفقًا لبرنامج الأغنيات التي أبدعها الأوركسترا وصوت أنغام تحول فيه شتا الكويت إلى صيف حار من صيحات الجمهور التي لازمت الأوركسترا وأنغام في وصلة من الإبداع المتبادل.

و منذ الإعلان عن حفلي أنغام وهاني فرحات بساعات قليلة رفع مركز الشيخ جابر الثقافي لافتة "سولد أوت" بعد نفاذ جميع التذاكر في حفلي الليلة وغدًا.

ليكون التساؤل هل سيكون تقديم حفلين متتاليين هو الحل الذي يتم اللجوء إليه لتلبية رغبة الجمهور وإقباله المتزايد علي حفلات أنغام وهاني فرحات ؟.

و رغم أن حفلي الكويت ليس باللقاء الأول الذي جمعهما بالجمهور إلا أن عشق الجمهور لهذا الديو الفني جعل من حفلاتهما ظاهرة لافتة للإنتباه كونها سابقة أولي لم تحدث من قبل.

حفلات أنغام وهاني فرحات السابقة

يذكر أن أنغام وهاني فرحات جمعتهما ليالي وحفلات متتالية في القاهرة 11 و12 أكتوبر الماضي وحفلات مماثلة بالكويت والسعودية ليشكل الثنائي ظاهرة فنية متفردة في عالم الحفلات الغنائية العربية وقد يأتي يوما ونجدهما ضمن أصحاب الأرقام القياسية في موسوعة جينيس العالمية .