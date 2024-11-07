محافظ الجيزة: انطلاق قافلة دعوية من منطقة الوعظ إلى الواحات البحرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:39 صباحاً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على أهمية دور المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومناطق الوعظ والإعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله عدد من الائمه والوعاظ أعضاء القافلة الدعوية الموجهة إلي مركز الواحات البحرية لخدمة اهالي المركز ورفع الوعي المجتمعي .

حيث أكد المحافظ على اهمية القوافل الدعوية في التعامل مع بعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع والتي يتم رصدها ووضع وتنفيذ خطط عمل دورية للتعامل معها إلى جانب بثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصرى وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى القائم على إحترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية.

وأوضح النجار أن تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية تهدف إلى النزول لأرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا المجتمعية المختلفة وتحقيق مؤشرات أفضل للقضايا السكانية لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رئيس مركز الواحات البحرية بتقديم الدعم اللازم للقافلة الدعوية وتسهيل مهام عملها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين .

ومن جانبه اشار الشيخ أحمد الناجي مدير عام منطقة وعظ الجيزة أن أعمال القافلة الدعوية في مركز الواحات البحرية المكونة من ١٠ من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية سوف تبدأ أعمالها من اليوم وتستمر علي مدار يومين ، تطوف المساجد و الأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوي المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم.

موجها الشكر للسيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تقديمه الدعم اللازم لنجاح فعاليات القافلة .