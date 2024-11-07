نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة القادمة: أمطار وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعات الطقس خلال الثلاثة أيام الخميس، الجمعة، والسبت، والتي تتضمن استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد. حالة الطقس المتوقعة وأماكن الأمطار الخميس 7 نوفمبر 2024: طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا.

على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا. أمطار متوسطة متوقعة على محافظة مطروح، مع أمطار خفيفة تمتد إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

متوقعة على محافظة مطروح، مع أمطار خفيفة تمتد إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. شبورة مائية صباحية تظهر على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية. الجمعة والسبت 8 و9 نوفمبر 2024: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتستمر بشكل خفيف على مناطق جنوب الوجه البحري.

على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتستمر بشكل خفيف على مناطق جنوب الوجه البحري. الطقس غائم جزئيًا في القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد. درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 نوفمبر: القاهرة والوجه البحري: العظمى 27°، الصغرى 19°

السواحل الشمالية: العظمى 24°، الصغرى 18°

شمال الصعيد: العظمى 28°، الصغرى 14°

جنوب الصعيد: العظمى 30°، الصغرى 17° الجمعة 8 نوفمبر: القاهرة والوجه البحري: العظمى 27°، الصغرى 18°

السواحل الشمالية: العظمى 23°، الصغرى 18°

شمال الصعيد: العظمى 28°، الصغرى 15°

جنوب الصعيد: العظمى 30°، الصغرى 18° السبت 9 نوفمبر: القاهرة والوجه البحري: العظمى 25°، الصغرى 18°

السواحل الشمالية: العظمى 22°، الصغرى 17°

شمال الصعيد: العظمى 26°، الصغرى 15°

جنوب الصعيد: العظمى 31°، الصغرى 17°