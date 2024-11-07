القاهرة - محمد ابراهيم - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين دينا شرف ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «في ذكرى رحيله.. محطات فنية مهمة في حياة الفنان هيثم أحمد زكي».

تفاصيل التقرير

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في السابع من نوفمبر 2019 بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب قيامه بتدريبات بدنية استعدادا لتصوير الجزء الثاني من فيلم «كابوريا» الذي كان مليئا بمشاهد الأكشن، فشكلت وفاته صدمة كبيرة لزملائه ومحبيه في الوسط الفني».

وأضاف: «ينتمي هيثم لأسرة فنية عريقة فهو ابن الفنان الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ونجح خلال مشواره القصير في تقديم عددا من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة».

وتابع: «بدأ مسيرته الفنية بمشاركة والده الراحل في فيلم «حليم»، حيث جسد شخصية عبدالحليم حافظ في شبابه، كما شارك في الفيلم عددا كبيرا من النجوم، مثل منى زكي وعزت أبوعوف ويوسف الشريف وجمال سليمان وآسر ياسين».