العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب حادة

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تهبط وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب حادة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - بدد المؤشر نيكي الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضا الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر نيكي بنسبة 0.25 بالمئة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ ثلاثة أسابيع.

وصعد المؤشر القياسي بنحو واحد بالمئة في وقت سابق من جلسة الخميس مقتفيا أثر الإغلاق القياسي لجلسة أمس الأربعاء في وول ستريت بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

وأدى فوز ترامب إلى ارتفاع كبير للدولار، مما دفع الأسهم إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وقال تاكهيكو ماسوزاوا رئيس التداول لدى فيليب سيكيوريتيز اليابان "يشير انعكاس اتجاه نيكي إلى أن المكاسب الحادة في الجلسة السابقة كانت بقيادة تعاملات مستثمرين لأجل قصير راهنوا على ارتفاع الأسهم مع فوز ترامب".

وأضاف "باعوا الأسهم بسرعة لجني الأرباح".

وهوى سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 3.3 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر على المؤشر نيكي. وهبط سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.73 بالمئة.

كما انزلق سهم شركة نيتوري هولدينجز لصناعة الأثاث الداخلي المنزلي والبيع بالتجزئة 6.61 بالمئة.

وقفز سهم كيو لتشغيل السكك الحديدية 17.67 بالمئة وسهم شركة تايسي للبناء 13.34 بالمئة بعد أن أعلنتا عن إعادة شراء الأسهم.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا واحدا بالمئة عند 2743.08 نقطة مع صعود سهم تويوتا موتور 2.89 بالمئة.

وارتفعت أسهم القطاع المالي مع ارتفاع عوائد السندات. وصعد سهما مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ثلاثة بالمئة و2.59 بالمئة على الترتيب.

وتجاوزت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات واحدا بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وزاد الدولار إلى 154.7 ين خلال الليل وهو أعلى مستوى منذ 31 يوليو تموز، قبل أن يتراجع 0.53 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 153.8 ين.

وصعد سهم شركة التأمين طوكيو مارين القابضة 2.77 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو ارتفع 76 بالمئة وانخفض 21 بالمئة من الأسهم بينما أغلق واحد بالمئة منها دون تغيير.