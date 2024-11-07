فالفيردي يستغرب تبريرات كارلو أنشيلوتي!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أفاد تقرير صحفي أن فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني أبدى دهشته من تصريحات مدربه كارلو أنشيلوتي والتي برر من خلالها استبداله أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقال أنشيلوتي مبرراً استبدال فالفيردي: أخرجت فالفيردي لأنه لم يكن سليماً بنسبة 100%، كان يعاني من مشكلة في الظهر، ولم يكن في أفضل حالاته البدنية لذلك قمت بتغييره.

وبحسب إذاعة (كوبي) الإسبانية، فإن اللاعب الأوروجوياني كان بصحة جيدة وأبدى دهشته من تصريحات مدربه.

وأكدت مصادر للإذاعة، أن ادعاء وجود مشكلة في الظهر غير صحيح، مما أثار استغراب اللاعب من تسريب أنباء عن مشاكله البدنية.