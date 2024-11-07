نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يضم صفقة جديدة بدلًا من سامسون أكينولا بعد فسخ عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لعقد صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تم فسخ عقد مُهاجم الفريق البنيني سامسون. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتعزيز صفوف الفريق بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

الزمالك يضم صفقة جديدة بدلًا من سامسون أكينولا

بعد رحيل سامسون، أصبح هناك مكان شاغر للاعب أجنبي في قائمة الفريق، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزمالك للبحث عن بديل مناسب. وكشف مصدر موثوق داخل النادي أن المفاوضات جارية حاليًا مع اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا، الذي يتاح له الآن التوقيع مع أي نادٍ كونه لاعبًا حرًا، وذلك وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد المصدر أن جوميز مُصمم على ضم اللاعب الإنجليزي، حيث يعول عليه في مركز الجناح ويلقي ثقة كبيرة في قدراته الفنية والبدنية.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن إيجاريا كان قد تواجد في القاهرة الشهر الماضي، حيث أجرى اختبارًا فنيًا داخل نادي الزمالك وشارك في مباراة ودية مع الفريق، ولكنه فضَّل عدم الاستمرار لفترة أطول في الاختبار.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن مؤخرًا عن التوصل لاتفاق رسمي مع سامسون بشأن فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.