- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هني ويل الأمريكية تنتهي من دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - كشف خالد هاشم الرئيس الإقليمي لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن انتهاء الشركة من إعداد دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية وجاري بحث الخطوات التالية.
وأشار إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام SAF لما تتمتع به من مقومات.
جاء ذلك، خلال عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع خالد هاشم الرئيس الإقليمي لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين قطاع البترول وشركة هني ويل في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات.
حضر اللقاء، كل من المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والمهندس محمد حازم الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هني ويل الأمريكية تنتهي من دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.