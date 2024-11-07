مال وأعمال

هني ويل الأمريكية تنتهي من دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هني ويل الأمريكية تنتهي من دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - كشف خالد هاشم الرئيس الإقليمي لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن انتهاء الشركة من إعداد دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية وجاري بحث الخطوات التالية.

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وأشار إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام SAF لما تتمتع به من مقومات.

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جاء ذلك، خلال عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع خالد هاشم الرئيس الإقليمي لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين قطاع البترول وشركة هني ويل في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات.

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حضر اللقاء، كل من المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والمهندس محمد حازم الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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