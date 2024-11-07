أسعار الذهب تلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع مع صعود…

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - وكالات _ لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فيما ينصب التركيز أيضا على قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفدت أكثر من 130 دولار منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2663.60 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعاد ترامب إلى البيت الأبيض بفوز ساحق أمس الأربعاء، لكن ذلك أثار تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.

ويتوقع المتعاملون خفضا 25 نقطة أساس من المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع الفدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، مع التركيز أيضا على بيان رئيسه جيروم باول للحصول على أي إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

والذهب ملاذ آمن من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.03 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3% إلى 983.73 دولار وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1028.25 دولار. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي